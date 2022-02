Empoli-Cagliari 1-1 | punto d’oro per i sardi

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38? del primo tempo risponde Pavoletti al 39? della ripresa. In classica l’è undicesimo con 31 punti, mentre isono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia. Funweek.

Finisce in parità l'incontro della 25esima giornata di Serie A tra. Al Castellani toscani e sardi si fermano sul risultato di 1 - 1. A passare in vantaggio sono i padroni di casa: segna Pinamonti , ben servito da Bajrami al termine di un ...Anche la sfida del Castellani trafinisce 1 - 1, coi gol dei due centravanti Pinamonti e Pavoletti. OMNISPORTUn’occasione sprecata, l’1-1 con l’Empoli poteva e doveva essere una vittoria. Invece il Cagliari non ha ripetuto la prova di Bergamo, seppur avesse davanti avversari meno quotati dell’Atalanta e ...Uno a uno, Empoli e Cagliari portano a casa un punto per ciascuno al termine di una partita dove è successo di tutto: sardi che riagganciano il Venezia al quart'ultimo posto della classifica di Serie ...