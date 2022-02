Empoli Cagliari 1-1 LIVE: Pavoletti con una zampata trova il pareggio (Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Cagliari si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Empoli Cagliari 1-1 MOVIOLA L’arbitro fischia l’inizio, partiti! 7? Occasione Empoli – Parisi ci prova dalla distanza con un sinistro insidioso, Cragno si distende e mette in angolo 10? Girata di testa di Lovato su cross di Bellanova, Cragno blocca facile 13? Problemi al polpaccio per l’arbitro Dionisi costretto al cambio, il quarto uomo Marini dirigerà la gara 26? Problemi muscolari al flessore per Lovato che si accascia a terra, pronto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA L’arbitro fischia l’inizio, partiti! 7? Occasione– Parisi ci prova dalla distanza con un sinistro insidioso, Cragno si distende e mette in angolo 10? Girata di testa di Lovato su cross di Bellanova, Cragno blocca facile 13? Problemi al polpaccio per l’arbitro Dionisi costretto al cambio, il quarto uomo Marini dirigerà la gara 26? Problemi muscolari al flessore per Lovato che si accascia a terra, pronto ...

Advertising

itsCaro5sos : RT @delinquentweet: Credo che dal mischione nell'area dell'Empoli sul gol del pareggio del Cagliari usciranno fuori anche un paio di squali… - CharlesDaniel_3 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Empoli 1-1* Cagliari *(Pavoletti 84‘) #SSFootball - RUWThot : SOCCER: Empoli, Cagliari all tied up Cagliari 1, Empoli 1 - 90' (up 4 to 192 roots) - RUWTCloseFinish : SOCCER: Empoli, Cagliari all tied up Cagliari 1, Empoli 1 - 90' (up 4 to 192 roots) - RUWThot : SOCCER: Empoli, Cagliari all tied up Cagliari 1, Empoli 1 - 86' (up 4 to 188 roots) -