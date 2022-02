Doppietta di Satriano all’esordio da titolare con il Brest: l’assist è del… vento [VIDEO] (Di domenica 13 febbraio 2022) Le squadre di Ligue 1 sono in campo per la giornata del campionato francese, una partita che sta regalando grande spettacolo è Brest-Troyes, l’assoluto protagonista è stato… Martin Satriano. Alla prima da titolare con la nuova maglia, l’impatto di Satriano è stato devastante: l’attaccante è stato autore di una Doppietta fantastica, il secondo gol è stato nettamente condizionato dal vento che ha bloccato il rinvio del portiere del Troyes. Gli ospiti hanno accorciato nel primo tempo, poi i padroni di casa hanno ristabilito le distanze con due gol di distacco sul 4-1. LE VENT QUI OFFRE UN CAVIAR A MARTIN Satriano !!! #SB29ESTAC pic.twitter.com/LZplDSLxt5 — Le Football en VOD LIX (@footballlix) February 13, 2022 L'articolo Doppietta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 febbraio 2022) Le squadre di Ligue 1 sono in campo per la giornata del campionato francese, una partita che sta regalando grande spettacolo è-Troyes, l’assoluto protagonista è stato… Martin. Alla prima dacon la nuova maglia, l’impatto diè stato devastante: l’attaccante è stato autore di unafantastica, il secondo gol è stato nettamente condizionato dalche ha bloccato il rinvio del portiere del Troyes. Gli ospiti hanno accorciato nel primo tempo, poi i padroni di casa hanno ristabilito le distanze con due gol di distacco sul 4-1. LE VENT QUI OFFRE UN CAVIAR A MARTIN!!! #SB29ESTAC pic.twitter.com/LZplDSLxt5 — Le Football en VOD LIX (@footballlix) February 13, 2022 L'articolodi ...

Advertising

DiMarzio : .@SB29 | Doppietta di #Satriano alla prima da titolare in #Ligue1 - InterClubIndia : RT @DiMarzio: .@SB29 | Doppietta di #Satriano alla prima da titolare in #Ligue1 - GoalItalia : Satriano si sblocca in Ligue 1: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha realizzato una doppietta con la maglia del… - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@SB29 | Doppietta di #Satriano alla prima da titolare in #Ligue1 - albo_interista : RT @AMIN1908_: Opportunista Doppietta per Satriano -