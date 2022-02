Covid oggi Liguria, 1.214 contagi: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.214 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.002 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 598 (-26). In terapia intensiva, invece, 26 persone (-3). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.214 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.002 tamponi. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 598 (-26). In terapia intensiva, invece, 26 persone (-3). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - GiovaQuez : Speranza: 'Siamo ancora in fase pandemica, non ne siamo usciti. Lo ha ribadito anche l'Ecdc. Certo oggi va molto me… - Joebike17 : RT @jimpirata: Ma questi che stanno decidendo di far scoppiare la terza guerra mondiale sono gli stessi che fino ad oggi si preoccupavano c… - AlienoGrigio17 : Raffronto dei dati #Covid, periodo 2021/2022: . alla data del 13/2/2021: - i positivi erano 13.532; - le vittime… -