Biathlon, Pechino 2022: Røiseland fa doppietta nell'inseguimento: "Sono felicissima, ora voglio divertirmi"

Marte Olsbu Røiseland si sta imponendo come una delle icone di questi Giochi Olimpici di Pechino 2022. La biathleta norvegese, dopo una sprint al limite della perfezione, ha offerto oggi una prestazione surreale nell'inseguimento dove, con un eccezionale 19/20 e un ritmo sugli sci impossibile per tutte le altre ha centrato il secondo oro individuale ed il terzo totale di questa rassegna a cinque cerchi. Dopo la gara Røiseland era semplicemente al settimo cielo: "Non riesco a trovare le parole, è quello che ho sempre sognato. Erano condizioni molto difficili, ma mi Sono divertita e non mi Sono mai guardata indietro, Sono felicissima". Sembra davvero un sogno quello che ha fatto la norge finora, vincendo l'inseguimento infliggendo alla ...

