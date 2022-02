Attivare audio Dolby Atmos su Netflix, Disney+ e Prime Video (Di domenica 13 febbraio 2022) Dolby Atmos rappresenta in questo momento il miglior codec audio che possiamo Attivare quando riproduciamo un film o una puntata di una serie TV. Con esso l'audio viene trasmesso tramite un sofisticato algoritmo spaziale che permette di riprodurre i suoni in un preciso punto della stanza, sfruttando i moderni impianti 5.1 o 7.1 in maniera molto più efficace rispetto al semplice Dolby Digital. I servizi di streaming hanno iniziato ad offrire contenuti con audio Dolby Atmos, ma per poterli riprodurre dobbiamo avere tutta l'attrezzatura adatta. Nella guida che segue vi mostreremo come guadare i contenuti in streaming con il Dolby Atmos. Questo codec non è presente su tutti i contenuti ma, se abbiamo ... Leggi su navigaweb (Di domenica 13 febbraio 2022)rappresenta in questo momento il miglior codecche possiamoquando riproduciamo un film o una puntata di una serie TV. Con esso l'viene trasmesso tramite un sofisticato algoritmo spaziale che permette di riprodurre i suoni in un preciso punto della stanza, sfruttando i moderni impianti 5.1 o 7.1 in maniera molto più efficace rispetto al sempliceDigital. I servizi di streaming hanno iniziato ad offrire contenuti con, ma per poterli riprodurre dobbiamo avere tutta l'attrezzatura adatta. Nella guida che segue vi mostreremo come guadare i contenuti in streaming con il. Questo codec non è presente su tutti i contenuti ma, se abbiamo ...

