Anticipazioni Una Vita: Miguel Scopre che i Genitori Sono Vivi!

Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Miguel decide di omaggiare i suoi Genitori, ma dopo la strana reazione dei nonni inizia ad indagare. Il giovane Olmedo Scopre che sua madre e suo padre Sono ancora in Vita…

Ad Una Vita, il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e così sarà anche per quanto riguarda la famiglia Olmedo. Infatti Miguel, vissuto sempre nella convinzione che i suoi Genitori avessero perso la Vita, scoprirà che in realtà tutto ciò non è successo. Per questo motivo, dovrà chiedere spiegazioni ai suoi nonni. Ecco che cosa sta per succedere.

