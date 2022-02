“Adesso scoppia la guerra”: Soleil Sorge esagera davvero, gesto choc mai fatto prima [VIDEO] (Di domenica 13 febbraio 2022) Soleil Sorge non finisce di sorprende gli inquilini del GF Vip e i telespettatori: questa volta esagera davvero con un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Soleil Sorge al GF Vip 6 – Screenshot MediasetplayAncora una volta Soleil Sorge va controcorrente con un gesto che lascia basiti non solo gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip ma anche gli amanti del reality show. In questi mesi mesi di permanenza a Cinecittà la ragazza si è guadagnata con pieno merito la nomea di scansafatiche, perché assolutamente refrattaria a darsi da fare per quel che riguarda i servizi di casa. Epiche le discussioni accesissime con Manila Nazzaro, una che invece si è sempre data da fare tanto da beccarsi ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 febbraio 2022)non finisce di sorprende gli inquilini del GF Vip e i telespettatori: questa voltacon unche ha lasciato tutti a bocca aperta.al GF Vip 6 – Screenshot MediasetplayAncora una voltava controcorrente con unche lascia basiti non solo gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip ma anche gli amanti del reality show. In questi mesi mesi di permanenza a Cinecittà la ragazza si è guadagnata con pieno merito la nomea di scansafatiche, perché assolutamente refrattaria a darsi da fare per quel che riguarda i servizi di casa. Epiche le discussioni accesissime con Manila Nazzaro, una che invece si è sempre data da fare tanto da beccarsi ...

