Vergogna in Senato: negati i ristori alle famiglie dei medici morti di Covid. "Dimissioni e scioperi" (Di sabato 12 febbraio 2022) Niente da fare: mancato via libera, al Senato, dei ristori per le famiglie dei medici italiani morti di Covid. A Palazzo Madama, in sede di conversione del decreto legge, il subemendamento che proponeva la creazione di un fondo. E che prevedeva un contributo di 100 mila euro a famiglia per i familiari dei medici morti nella prima fase della pandemia, non passa. E ora la categoria è in fermento. Già, perché finiti gli applausi dai balconi e i cori dei condomini intonati in omaggio ai tanti camici bianchi che, nella prima, virulenta ora di contagi e decessi, hanno combattuto a mani nude contro un virus spietato. Un mostro in circolazione in un contesto che ci ha preso alla sprovvista e in cui mancava tutto: dalle mascherine ai guanti, ...

