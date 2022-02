Short track, Pechino 2022: Pietro Sighel per stupire nei 500 metri, la staffetta femminile vuol fare il ‘miracolo’ (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il canonico giorno di pausa, i pattini veloci stanno per tornare. Domani, 13 febbraio, lo Short track tornerà in scena al Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina), sede delle gare delle Olimpiadi Invernali 2022. Il programma prevede i 500 metri maschili (dai quarti di finale) e la staffetta femminile (Finale B e Finale A). Sul versante italiano, Pietro Sighel è l’unico rappresentante e il sogno è quello di spingersi fino alla Finale A giocandosi tutte le carte possibili immaginabili. Ha talento il ragazzo, classe ’99 di Baselga di Piné, nato e cresciuto sul ghiaccio guardando quanto fatto da suo padre Roberto (stella internazionale dello speed skating). Nel caso di Pietro la pista è più corta, ma la capacità di ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il canonico giorno di pausa, i pattini veloci stanno per tornare. Domani, 13 febbraio, lotornerà in scena al Capital Indoor Stadium di(Cina), sede delle gare delle Olimpiadi Invernali. Il programma prevede i 500maschili (dai quarti di finale) e la(Finale B e Finale A). Sul versante italiano,è l’unico rappresentante e il sogno è quello di spingersi fino alla Finale A giocandosi tutte le carte possibili immaginabili. Ha talento il ragazzo, classe ’99 di Baselga di Piné, nato e cresciuto sul ghiaccio guardando quanto fatto da suo padre Roberto (stella internazionale dello speed skating). Nel caso dila pista è più corta, ma la capacità di ...

