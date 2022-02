Scuole, strade e piste ciclabili: tutti i cantieri aperti sul territorio di Sabaudia (Di sabato 12 febbraio 2022) Sabaudia -Dalla Ciclovia del Mare alla riqualificazione del centro di Borgo San Donato, passando per l’ampliamento della scuola primaria “Silla Noal” e l’impermeabilizzazione dei tetti dei plessi scolastici, senza dimenticare la manutenzione di alcuni tratti di strada: sono sette in totale i cantieri operativi sul territorio, nell’ambito della programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria promossa dall’Amministrazione comunale. Lunedì 14 febbraio entrano nel vivo, con l’avvio degli scavi, le opere del primo tratto della “Ciclovia del Mare”, finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito della progettualità finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con l’Agenda 2030 e in linea con le politiche europee sullo sviluppo sostenibile, che collegherà il Centro Visitatori del ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022)-Dalla Ciclovia del Mare alla riqualificazione del centro di Borgo San Donato, passando per l’ampliamento della scuola primaria “Silla Noal” e l’impermeabilizzazione dei tetti dei plessi scolastici, senza dimenticare la manutenzione di alcuni tratti di strada: sono sette in totale ioperativi sul, nell’ambito della programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria promossa dall’Amministrazione comunale. Lunedì 14 febbraio entrano nel vivo, con l’avvio degli scavi, le opere del primo tratto della “Ciclovia del Mare”, finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito della progettualità finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con l’Agenda 2030 e in linea con le politiche europee sullo sviluppo sostenibile, che collegherà il Centro Visitatori del ...

Advertising

OttaviDeborah : RT @Retake_Roma: Scuole, biblioteche, parchi, strade e addirittura una stazione metro. Il dove non è importante, è importante che tu vada.… - News_24it : I lavori in corso nel comprensorio comunale nella nota stampa del Comune di Sabaudia'Dalla Ciclovia del Mare alla r… - VaniaDelli : RT @AnnickQuemper: @DossiCarla @AlfonsoFuggetta Ho parlato di evasione fiscale e in questo caso tutto è gratis : Scuole, università, strade… - AnnickQuemper : @DossiCarla @AlfonsoFuggetta Ho parlato di evasione fiscale e in questo caso tutto è gratis : Scuole, università, s… - katakhon : RT @SuperSteFree: @CottarelliCPI Quindi noi paghiamo le tasse solo per pagarvi stipendi e vitalizi, pure al buio volete che stiamo... La sa… -