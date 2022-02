Salto con gli sci, Pechino 2022: Lindvik batte Kobayashi su Large Hill dopo un duello stellare, bronzo a Geiger (Di sabato 12 febbraio 2022) Marius Lindvik ha la meglio su Ryoyu Kobayashi al termine di un duello stellare e conquista la medaglia d’oro nella gara individuale maschile di Salto con gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, regalando alla Norvegia un trionfo (in questo format) che mancava da 58 anni. Il 23enne di Frogner si è confermato il più competitivo del lotto sul Large Hill di Zhangjiakou, dovendosi esprimere però al top del potenziale per sconfiggere un grandissimo Kobayashi. Alla fine Lindvik ha fatto la differenza con il secondo Salto, facendo un netto passo avanti in termini di velocità di stacco (dopo aver pagato 0.7 km/h rispetto al rivale nella prima ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Mariusha la meglio su Ryoyual termine di une conquista la medaglia d’oro nella gara individuale maschile dicon gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di, regalando alla Norvegia un trionfo (in questo format) che mancava da 58 anni. Il 23enne di Frogner si è confermato il più competitivo del lotto suldi Zhangjiakou, dovendosi esprimere però al top del potenziale per sconfiggere un grandissimo. Alla fineha fatto la differenza con il secondo, facendo un netto passo avanti in termini di velocità di stacco (aver pagato 0.7 km/h rispetto al rivale nella prima ...

