Saipem, il conto per le casse pubbliche: Cassa depositi dovrà sborsare almeno 187 milioni per partecipare all'aumento di capitale (Di sabato 12 febbraio 2022) Non c'è pace per Saipem. E nemmeno per le tasche dei contribuenti che potrebbero ben presto essere chiamati a partecipare, sia pure indirettamente, ad un nuovo salvataggio del gruppo guidato da Francesco Caio. In che modo? Via Cassa depositi e prestiti, che è socio di Saipem con una quota pari al 12,55% del capitale. Il braccio finanziario dello Stato, guidato da Dario Scannapieco, rischia infatti di dover mettere mano al portafoglio sborsando circa 187 milioni nell'ambito di una ricapitalizzazione da 1,5 miliardi. A tanto infatti ammonterebbe la cifra che Cdp dovrà versare nel caso di un aumento di capitale in cui la Cassa non voglia ridurre la propria partecipazione in Saipem, società specializzata ...

