Napoli, Spalletti: «Pari giusto. Scudetto? Dobbiamo essere ambiziosi» (Di sabato 12 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio casalingo per 1-1 con l’Inter. Le dichiarazioni In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato dopo Napoli-Inter. Pari giusto – «Credo di sì, bisogna essere obiettivi. Abbiamo avuto qualche occasione in più, loro sono stati bravi a sfruttare l’occasione che rientra nelle loro qualità». Scudetto – «Perchè mi volete usare per i titoli dei giornali? Non devo essere complice di quelle che sono le vostre organizzazione del creare aspettative. Sono complice la mia squadra, sono dentro alla mia squadra. Questa sera l’ha fatto vedere, la leggerezza nel far girare il pallone contro una squadra contro l’Inter. Dobbiamo essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio casalingo per 1-1 con l’Inter. Le dichiarazioni In conferenza stampa, Lucianoha parlato dopo-Inter.– «Credo di sì, bisognaobiettivi. Abbiamo avuto qualche occasione in più, loro sono stati bravi a sfruttare l’occasione che rientra nelle loro qualità».– «Perchè mi volete usare per i titoli dei giornali? Non devocomplice di quelle che sono le vostre organizzazione del creare aspettative. Sono complice la mia squadra, sono dentro alla mia squadra. Questa sera l’ha fatto vedere, la leggerezza nel far girare il pallone contro una squadra contro l’Inter....

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - DiMarzio : #SerieA | I convocati di #Spalletti per #NapoliInter - sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Il #Napoli di #Spalletti è a -1 dal primo posto (con una partita in più, ok) senza aver avuto a disposizione per due me… - IlConteViziato : Ma hanno fatto i supplementari?! ?? Perché 'Spalletti l'ha vinta'... #NapoliVsInter #Napoli #SerieA #SerieATIM… -