Napoli-Inter in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 12 febbraio 2022) I partenopei di Spalletti sfidano nell'anticipo i nerazzurri di Simone Inzaghi: dove vedere Napoli-Inter Il Napoli di Luciano Spalletti, grande ex del match, ospita l'Inter capolista di Simone Inzaghi nell'anticipo della 25ª giornata della Serie A 2021/2022. I partenopei sono secondi in classifica con 52 punti, mentre i nerazzurri guidano la graduatoria a quota 53. Napoli-Inter: l'attesa sfida si giocherà sabato 12 febbraio 2022 nello scenario dello Stadio Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d'inizio alle ore 18.00. A dirigere il match sarà il signor Daniele doveri della sezione di Roma 1. Napoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.

