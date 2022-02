Moviola Torino Venezia: l’episodio chiave del match (Di sabato 12 febbraio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Torino Venezia l’episodio chiave della Moviola del match tra Torino e Venezia, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Giua. l’episodio chiave DEL match 90’+2 – Check del VAR per la rete del 2-2. L’arbitro va a rivedere al VAR. 90’+4 – Tutto annullato. Belotti era in posizione di fuorigioco. 90’+5 – Giallo per Linetty per un fallo su Okereke. 90’+8 – Espulso Okereke. Giua richiamato di nuovo al VAR inverte la sua decisione. Finale concitato. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Giua.DEL90’+2 – Check del VAR per la rete del 2-2. L’arbitro va a rivedere al VAR. 90’+4 – Tutto annullato. Belotti era in posizione di fuorigioco. 90’+5 – Giallo per Linetty per un fallo su Okereke. 90’+8 – Espulso Okereke. Giua richiamato di nuovo al VAR inverte la sua decisione. Finale concitato. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene ...

Advertising

GranataAndy : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - milkoscagl : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - sportface2016 : #TorinoVenezia, la moviola: #Pobega in fuorigioco 'toglie' il gol a #Belotti - sildavbarman : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - mar_aie : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… -