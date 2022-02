Mourinho | scintille in conferenza | “Domanda sul Sassuolo o vado” | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho scintille

Pianeta Milan

Il tecnico della Roma, José, perde la pazienza in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo...fisico proprio per Ibanez che stringe però i denti ed evita il cambio immediato chestava ... Ancoratra Zaniolo e Bastoni , al 43 il difensore interista cade male su un contrasto e ...Il tecnico della Roma Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. La maggior parte delle domande rivolte al tecnico giallorosso hanno riguardato la ...(La Repubblica) n weekend di grande calcio, ma anche di grandi tensioni con il finale incandescente del derby di Milano e quello dell'Olimpico tra Roma e Genoa con la rete annullata nel finale ai ...