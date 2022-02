Milan-Real Madrid | il punto su Brahim Diaz

(Di sabato 12 febbraio 2022)è in prestito dalalanche per la prossima stagione. I rossoneri hanno un diritto di riscatto fissato a...

Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: i rossoneri pensano al riscatto di Brahim Diaz e avrebbero già fatto un patto colMadrid La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a fare luce sul futuro di Brahim Diaz. Contratto alla ...Brahim Diaz è in prestito biennale al club rossonero e si inizia già a pensare il suo riscatto dalMadrid. Ilha rinnovato il contratto di Theo Hernandez e vuole presto accordarsi anche con Ismael Bennacer e Rafael Leao, altri due in scadenza a giugno 2023. Ma c'è anche un altro ...Il Milan, stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano, vuole anticipare il riscatto di Brahim Diaz e presto ne discuterà con il Real Madrid.Sono un libero liberato dichiarò Baresi a France Football. Vero. Raccontano i giocatori del Real Madrid che i rivali del Milan non guardavano né loro né il pallone: guardavano solo Baresi. Così si ...