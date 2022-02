Matteo Romano, da Sanremo all’amore per la famiglia: “Virale” vola, lui continua a studiare (Di sabato 12 febbraio 2022) Quasi due milioni di visualizzazioni in pochi giorni per la sua “Virale”. Matteo Romano non è solo un fenomeno social. La sua esibizione a Sanremo ha colpito non solo i giovanissimi (che già lo seguivano) ma anche le famiglie. Il suo viso da bravo ragazzo e l’educazione sono le due armi che ha sfoderato sul palco del Festival. Non è un ragazzo “leggero”, di quelli tutto tatuaggi e linguaggio da burinotti. Lui distingue: ha frequentato il liceo classico, gli piace studiare, è universitario, suona il pianoforte. Da “Concedimi” a “Virale”, un successo dopo l’altro Il brano che l’ha lanciato verso la popolarità è “Concedimi”. L’artista l’ha presentato in gara a Sanremo Giovani 2021 arrivando sul gradino più alto del podio insieme ad altri due cantanti in gara. La canzone ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Quasi due milioni di visualizzazioni in pochi giorni per la sua “”.non è solo un fenomeno social. La sua esibizione aha colpito non solo i giovanissimi (che già lo seguivano) ma anche le famiglie. Il suo viso da bravo ragazzo e l’educazione sono le due armi che ha sfoderato sul palco del Festival. Non è un ragazzo “leggero”, di quelli tutto tatuaggi e linguaggio da burinotti. Lui distingue: ha frequentato il liceo classico, gli piace, è universitario, suona il pianoforte. Da “Concedimi” a “”, un successo dopo l’altro Il brano che l’ha lanciato verso la popolarità è “Concedimi”. L’artista l’ha presentato in gara aGiovani 2021 arrivando sul gradino più alto del podio insieme ad altri due cantanti in gara. La canzone ...

LucaDondoni : Matteo Romano mi fa una tenerezza infinita e @malikayane gli fa da seconda voce divinamente. Altra figata.… - SanremoRai : Un litigio è come un uragano che spazza via tutto ciò che incontra sulla strada. Fermiamoci un istante, per capire… - OndeFunky : Un miliardo di eleganza è atterrata sul palco di #Sanremo2022 con Matteo Romano e @malikayane Your song vola e un… - dear_diary_ita : 12/02/2022 ???????????? ~ ???????????? ???????????? Ad una settimana esatta ancora non riesco a superare quest'edizione di Sanremo. M… - miricordodiite : RT @queenofmimikyu: Matteo Romano che dice “mini mini mini” dalla Toffanin ?????? #verissimo @romanomatteoo -