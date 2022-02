LIVE Italia-Cina 1-2 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | gli azzurri accorciano nel secondo end

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.37 SIIIIIII – Draw di Retornaz che si accontenta di un punto.1-2 dopo due end. 07.31 Ottimo draw cinese vicino al bottone, protetto dalla guardia. 07.29 Amos Mosaner rimuove la stone cinese, ma lacompie un ottimo take out. 07.24 Gioco concentrato sul bottone, freeze da ambo le parti.– 07.18 NOOOO!!!!! La Cin sfrutta l’errore e marca due punti dopo la misurazione.0-2 dopo il primo end. 07.13 Retornaz prova a nascondersi dietro alla guardia ma non ci riesce. 07.10 Si va verso un end nullo. A metà ripresa la casa è infatti vuota. 07.08 Guardiana, laentra in casa. 07.05 Inizia il primo end di ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - zazoomblog : LIVE – Italia-Cina 0-0 curling maschile Olimpiadi Pechino 2022 (DIRETTA) - #Italia-Cina #curling #maschile - Nerys__ : #Curling #Beijing2022 Torneo maschile Round Robin ??LIVE END 2 ????Italia 1 ????Cina 2 Penultimo tiro con il… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

...diTeam e desiderosi di portare al pubblico, ai partner e ai nostri investitori un'altra edizione memorabile dei Giochi Olimpici' LA COPERTURA DI DISCOVERY+ - S aranno oltre 1200 le ore...I ragazzi di Ceppi, per discutibili scelte della divisione, hanno dovuto rinunciare alla coppa. La prossima sfida è in programma domani, alle 18.00, al Pala To. Dall'altra parte la ...Le Farfalle di coach Musso proveranno a riscattare la netta sconfitta incassata a Scandicci, ma non sarà facile contro le campionesse d’Italia e d’Europa. Le Pantere di Santarelli infatti, dopo la ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...