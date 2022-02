Juventus, ecco perché Kaio Jorge non gioca: il motivo è preoccupante (Di sabato 12 febbraio 2022) In coppa Italia sarebbe dovuto partire titolare e invece è entrato al novantesimo; Kaio Jorge continua ad avere pochissimo spazio. Entrato quando la partita era già stata indirizzata, Kaio Jorge continua ad avere un rapporto non proprio ottimo con Allegri; anche ieri sera, infatti, il centravanti brasiliano non ha potuto dimostrare le sue qualità. Cerchiamo di capire il motivo per la sua, quasi, totale assenza dal campo di gioco. Getty ImagesIn coppa Italia si è avuta l’ennesima dimostrazione, se qualcuno ne avesse bisogno, della considerazione di Allegri su Kaio Jorge; il centravanti brasiliano è stato messo in campo solo al novantesimo quando la partita non aveva più molto da dire. Ines Trocchia, ma cosa fai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo Un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 febbraio 2022) In coppa Italia sarebbe dovuto partire titolare e invece è entrato al novantesimo;continua ad avere pochissimo spazio. Entrato quando la partita era già stata indirizzata,continua ad avere un rapporto non proprio ottimo con Allegri; anche ieri sera, infatti, il centravanti brasiliano non ha potuto dimostrare le sue qualità. Cerchiamo di capire ilper la sua, quasi, totale assenza dal campo di gioco. Getty ImagesIn coppa Italia si è avuta l’ennesima dimostrazione, se qualcuno ne avesse bisogno, della considerazione di Allegri su; il centravanti brasiliano è stato messo in campo solo al novantesimo quando la partita non aveva più molto da dire. Ines Trocchia, ma cosa fai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo Un ...

