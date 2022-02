Justin Bieber: tre feriti in una sparatoria fuori dalla sua festa (Di sabato 12 febbraio 2022) Una sparatoria fuori dal locale in cui si stava tenendo una festa con Justin Bieber ha provocato tre feriti e ha scatenato un'ondata di caos: tra gli invitati c'era anche Leonardo DiCaprio. Un'ondata di caos è stata provocata da una sparatoria avvenuta fuori dal locale in cui si stava svolgendo un afterparty con Justin Bieber. Tre persone sono rimaste ferite all'angolo di una strada poco distante dal club The Nice Guy, dove era in corso la festa successiva allo spettacolo di Bieber pre-Super Bowl al Pacific Design Center. Secondo quanto riportato da Deadline, intorno alle 2.45, i rapper Kodak Black, Lil Baby e Gunna erano in piedi all'angolo di una strada a parlare quando poco distante ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) Unadal locale in cui si stava tenendo unaconha provocato tree ha scatenato un'ondata di caos: tra gli invitati c'era anche Leonardo DiCaprio. Un'ondata di caos è stata provocata da unaavvenutadal locale in cui si stava svolgendo un afterparty con. Tre persone sono rimaste ferite all'angolo di una strada poco distante dal club The Nice Guy, dove era in corso lasuccessiva allo spettacolo dipre-Super Bowl al Pacific Design Center. Secondo quanto riportato da Deadline, intorno alle 2.45, i rapper Kodak Black, Lil Baby e Gunna erano in piedi all'angolo di una strada a parlare quando poco distante ...

Advertising

sob3rgirl : he vivido ese concierto de justin bieber jsjsjs - P3RFECT_NOW : NO JUSTIN BIEBER CAZZO LIAM - alex_scarred : not a justin bieber song ????? sksjsksj - babyjnghsk : dj khaled feat justin bieber sempre é sucesso ne - rockolpoprock : Spari dopo un concerto di Justin Bieber, quattro feriti -