Governo | Maioli Credit Agricole | ' stabilità con Mattarella bis e guida Draghi'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - In Italia la situazione politica "è resa ancora più stabile dalla rielezione del presidente della Repubblica, Sergio. La sua saggezza e il suo equilibrio sono un punto fermo per l'Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato diItalia, Giampiero, parlando al congresso di Assiom Forex a Parma. "Ladel presidente del Consiglio, Mario, rappresenta allo stesso modo una garanzia perché l'Italia possa raggiungere tutti gli obiettivi del Pnrr", ha aggiunto.

La sua saggezza e il suo equilibrio sono un punto fermo per l'Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Credit Agricole Italia, Giampiero Maioli, parlando al congresso di Assiom Forex a Parma.