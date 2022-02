Gli vende cioccolata invece dell'hashish e lo minaccia col coltello per avere i soldi: arrestato (Di sabato 12 febbraio 2022) PESARO - Il posto della droga, il cioccolato fondente . Torna dal venditore e lo minaccia con un coltello per un debito da 30 euro. Un 28enne della Costa d'Avorio è stato arrestato per tentata ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 12 febbraio 2022) PESARO - Il postoa droga, il cioccolato fondente . Torna dal venditore e locon unper un debito da 30 euro. Un 28ennea Costa d'Avorio è statoper tentata ...

