Gli studenti del Principi Grimaldi di Modica in Andalusia per il progetto Greener

Modica – Con l'inizio dell'anno nuovo ripartono all'istituto Principi Grimaldi di Modica le nuove esperienze ERASMUS+. Cinque studenti dell'istituto Modicano, accompagnati dalle insegnanti Valentina Bontempelli e Gabriella Giampiccolo, hanno partecipato in Spagna alla terza mobilità in uscita del progetto "Greener Together, Greener For Our Planet". Il team italiano, dal 31 gennaio al 4 febbraio, si è recato ad Adra, una soleggiata cittadina, situata nella regione dell'Andalusia, di fronte alle coste africane. Qui ha trascorso momenti di scambio culturale insieme agli altri studenti e docenti del paese ospitante e dei paesi partner del progetto, provenienti da Turchia, Bulgaria e ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Brindisi, porta d'Oriente e città della Pace Gli studenti acquisiscono conoscenze avanzate in ambito economico, giuridico, storico - politico, politologico e sociologico, attraverso un insieme organico di insegnamenti con taglio ...

Alle radici della religiosità popolare Al Convegno, destinato a docenti e studenti di Teologia e di Antropologia, ai responsabili delle ... Nel corso della due giorni sono previsti gli interventi di Valerio Petrarca, professore di ...

Peer to peer tra studenti e autovalutazione: come attuarli. Scarica rubrica con criteri Orizzonte Scuola Università di Bari, aumenta la rappresentanza femminile nel nuovo CdA “Nel ringraziare i consiglieri uscenti Francesco Rana, Paolo Stefanì, Giuseppina Piazzolla, Francesco Silecchia e gli studenti Roberto Vitacolonna e Federico Puleo per la proficua attività svolta in ...

San Cataldo, Carducci apre lo “sportello di ascolto ” per gli studenti Il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti rende noto che presso la Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, dal mese febbraio 2022, lo “sportello di ascolto” è stato integrato ...

