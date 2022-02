Firenze fa paura, tre donne rapinate e picchiate in centro in pochi giorni. FdI: “Città fuori controllo” (Di sabato 12 febbraio 2022) È salito a tre in una settimana il numero delle donne rapinate in strada nel centro di Firenze. L’ultima vittima è una cittadina spagnola di 22 anni che è stata aggredita la notte scorsa, tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, in via Gino Capponi mentre stava rincasando. Secondo quanto riferito dalla ragazza alla polizia, un uomo l’avrebbe improvvisamente afferrata per i capelli costringendola a sedersi su un marciapiede e a quel punto le avrebbe strappato la borsa per poi fuggire a piedi. La 22enne ha sporto denuncia ma non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Nella notte di giovedì scorso una donna torinese di 47 anni è stata assalita e picchiata da un uomo, riportando fratture al volto per le quali dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. E’ stata aggredita da uno sconosciuto e presa a pugni per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) È salito a tre in una settimana il numero dellein strada neldi. L’ultima vittima è una cittadina spagnola di 22 anni che è stata aggredita la notte scorsa, tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, in via Gino Capponi mentre stava rincasando. Secondo quanto riferito dalla ragazza alla polizia, un uomo l’avrebbe improvvisamente afferrata per i capelli costringendola a sedersi su un marciapiede e a quel punto le avrebbe strappato la borsa per poi fuggire a piedi. La 22enne ha sporto denuncia ma non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Nella notte di giovedì scorso una donna torinese di 47 anni è stata assalita e picchiata da un uomo, riportando fratture al volto per le quali dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. E’ stata aggredita da uno sconosciuto e presa a pugni per ...

