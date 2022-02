Crisi Ucraina | paesi Ue a connazionali | “Partite subito”

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nella riunione di coordinamento tra gli ambasciatori Ue è emerso che tutti gli Stati membri dell’Ue, incluse Germania e Francia, invieranno nelle prossime ore una raccomandazione ai loroa lasciare immediatamente il Paese e a sconsigliare i viaggi in. A quanto apprende l’Adnkronos, gli Stati membri dell’Ue ridurranno lo staff non essenziale delle ambasciate ed è emersa una piena concordanza di vedute sull’importanza di escludere al momento qualsivoglia ipotesi di evacuazione delle ambasciate da Kiev anche quale importante gesto simbolico di sostegno al governo ucraino. Anche il dipartimento di Stato americano ha ordinato l’evacuzione di gran parte del personale diplomatico Usa presso l’ambasciata di Kiev e ha annunciato la sospensione a partire da domani di tutti i servizi consolari. Rimarrà in servizio presso ...

...da Usa provocazioni e propaganda Dopo quelle della sua portavoce, che aveva parlato di "isteria della Casa Bianca", è lo stesso ministro russo degli Esteri Lavrov a intervenire sulla. ...A preoccupare maggiormente in queste settimane, e in particolare in queste ore di comunicati scottati, è lageo - politica tra Russia, Stati Uniti e. Il presidente Joe Biden ha invitato ...Anche il Ministero degli Esteri ha invitato gli italiani presenti in Ucraina a lasciare presto il Paese. La nota della Farnesina. 14:32Crisi Ucraina, “italiani, lasciate presto il Paese”, la nota ...si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili». Lo segnala l'Unità di Crisi della Farnesina. «Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai ...