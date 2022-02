(Di sabato 12 febbraio 2022) "Loro sono in un ottimo momento, sappiamo che questa gara ha grande valore", dice il tecnico azzurro EMPOLI - L'Empoli vuole tornare alla vittoria, ma al Castellani arriva unin grande forma. ...

Advertising

Fantacalcio : Empoli-Cagliari, la conferenza stampa di Andreazzoli - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Andreazzoli'Cagliari in salute,sfida più importante delle altre' - sportface2016 : #EmpoliCagliari, #Andreazzoli: “Affrontiamo squadra in salute, gara che sarà un crocevia” - sportli26181512 : Probabili formazioni Empoli-Cagliari: aggiornamenti: Andreazzoli conferma Asllani a centrocampo. Mazzarri ritrova i… - enricomazzoleni : @m346m339 @LeonettiFrank Ha fatto un buon calcio anche a Empoli, ma a Empoli han fatto buon calcio anche altri, ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Andreazzoli

Noi meglio fuori casa che al Castellani? Trovo difficoltà a rispondere sui perché di questo andamento - spiega- , non ho elementi concreti sui quali fare riflessioni, perché se li avessi ...All'andata contro la squadra dii rossoblù avevano capito che i problemi non sarebbero ... "Con i cinque cambi a disposizione e le caratteristiche delmoderno, improntato all'...Andreazzoli sulla differenza di rendimento fra casa e trasferta. “Trovo difficoltà nello spiegare l’andamento diverso tra casa e trasferta, è una domanda che ci siamo posti e non ho una risposta ...Le parole del tercnico dell’Empoli alla vigilia della gara casalinga che attende i suoi contro i rossoblù di Mazzarri ...