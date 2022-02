Borrè | prof di diritto grillino

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tutte le volte che manda in crisi, anche di nervi, il M5s dicono che ha vinto per un cavillo. E lui, ogni volta, risponde che “Non è un cavillo, è una questione sostanziale”. Lorenzo, l’avvocato che ha fatto decadere da cavillo Giuseppe Conte e tutte le cariche del M5s, è la bestia nera del movimento da quanto a guidarlo erano Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Si sono avvicendati i leader, sono state sostituite le piattaforme per votare e sono cambiate le regole, maè sempre lì. Uno dei pochi punti fissi insieme a Grillo. Solo che se l’Elevato è il Garante, l’avvocato è una specie di anti-Garante. O meglio, è il garante dei reietti e degli espulsi. In un certo senso è il Movimento del passato che fa causa nei tribunali di tutta Italia al Movimento del presente chiedendo una cosa molto semplice: il rispetto delle regole che il M5s ...