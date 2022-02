Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 20:10 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale stasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio torna draghi dopo la settimana di passione del Quirinale governo efficiente dice nella conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la riforma del CSM va avanti senza rimpasti sulle sfide importanti la sala pandemie rilancio della crescita le misure contro l’inflazione io federatore del centro Lo escludo ho visto che tanti politici mi cambi danno tante cose in giro per il mondo mostrando grande attenzione per me ma vorrei rassicurarli che se decidi di continuare a lavorare un lavoro posso trovarlo da solo Ha detto il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la riforma del CSM della Giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli mai più magistrati che svolgono funzioni giudizi incarichi politici contemporaneamente anche se in territori diversi il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale stasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio torna draghi dopo la settimana di passione del Quirinale governo efficiente dice nella conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la riforma del CSM va avanti senza rimpasti sulle sfide importanti la sala pandemie rilancio della crescita le misure contro l’inflazione io federatore del centro Lo escludo ho visto che tanti politici mi cambi danno tante cose in giro per il mondo mostrando grande attenzione per me ma vorrei rassicurarli che se decidi di continuare a lavorare un lavoro posso trovarlo da solo Ha detto il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la riforma del CSM della Giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli mai più magistrati che svolgono funzioni giudizi incarichi politici contemporaneamente anche se in territori diversi il ...

