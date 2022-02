Sul gas Letta ha cambiato posizione tre volte in due mesi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tempismo è tutto. Con questa chiosa su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha lanciato quattro “scelte rapide e coraggiose” sulla politica energetica: stop ad aumenti per famiglie e imprese; aumentare la produzione nazionale di gas; aumentare la produzione di energie rinnovabili; aiutare le famiglie a ridurre i consumi tramite l’efficientamento energetico. Sarebbe facile ironizzare sul fatto che il monito di evitare “interventi tardivi” arriva… tardi: il governo ha già annunciato il quinto decreto contro il caro-bollette in sette mesi, mentre il quarto è ancora in sede di conversione. Sarebbe facile anche sottolineare che il primo punto – basta rincari – non è una proposta concreta ma, al massimo, un obiettivo astratto (o un pio desiderio). Ma c’è un altro aspetto che colpisce: qual è la posizione del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tempismo è tutto. Con questa chiosa su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico, ha lanciato quattro “scelte rapide e coraggiose” sulla politica energetica: stop ad aumenti per famiglie e imprese; aumentare la produzione nazionale di gas; aumentare la produzione di energie rinnovabili; aiutare le famiglie a ridurre i consumi tramite l’efficientamento energetico. Sarebbe facile ironizzare sul fatto che il monito di evitare “interventi tardivi” arriva… tardi: il governo ha già annunciato il quinto decreto contro il caro-bollette in sette, mentre il quarto è ancora in sede di conversione. Sarebbe facile anche sottolineare che il primo punto – basta rincari – non è una proposta concreta ma, al massimo, un obiettivo astratto (o un pio desiderio). Ma c’è un altro aspetto che colpisce: qual è ladel ...

