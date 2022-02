Suicidio assistito, ok al farmaco per Mario, Cappato: «Ora è libero di scegliere» (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Azienda sanitaria regionale delle Marche ha dato l'ok alla somministrazione del farmaco per Mario, tetraplegico dal 2010, e in attesa da 18 mesi di poter accedere al Suicidio assistito. Marco Cappato: «Momento storico» Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Azienda sanitaria regionale delle Marche ha dato l'ok alla somministrazione delper, tetraplegico dal 2010, e in attesa da 18 mesi di poter accedere al. Marco: «Momento storico»

