Steam Deck, ora si potrà giocare anche a Fortnite usando Windows (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il nuovo progetto di Steam ha introdotto la possibilità di poter giocare ad alcuni titoli avvincenti, esattamente come Fortnite, direttamente su Windows. Ma a che cosa dobbiamo questa nuova – e fantastica – decisione di adattamento? Lo Steam Deck, oltre ad offrire molte possibilità di gioco, è anche in grado di installare alcuni sistemi operativi – Computermagazine.itIn base ad alcuni problemi relativi al software anti-cheat di Fortnite, soprattutto perché le configurazioni presenti su Linux non aiutano per niente, Epic Games ha deciso di prendere una strada differente per poter sistemare il suo gioco in un altro modo. Infatti, tenendo conto di quanto ufficializzato da Tim Sweeney – il fondatore della casa produttrice di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il nuovo progetto diha introdotto la possibilità di poterad alcuni titoli avvincenti, esattamente come, direttamente su. Ma a che cosa dobbiamo questa nuova – e fantastica – decisione di adattamento? Lo, oltre ad offrire molte possibilità di gioco, èin grado di installare alcuni sistemi operativi – Computermagazine.itIn base ad alcuni problemi relativi al software anti-cheat di, soprattutto perché le configurazioni presenti su Linux non aiutano per niente, Epic Games ha deciso di prendere una strada differente per poter sistemare il suo gioco in un altro modo. Infatti, tenendo conto di quanto ufficializzato da Tim Sweeney – il fondatore della casa produttrice di ...

