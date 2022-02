‘Salva Napoli’ | Manfredi | “Vicinissimi all’accordo con il governo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Siamoalla chiusura dell’accordo, non so se sarà proprio il 15 febbraio ma nei prossimi giorni si chiuderà”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in relazione alla stesura del piano che il Comune deve presentare ale alla firma del relativo accordo a seguito del quale l’amministrazione potrà fruire del sostegno economico dello Stato così come previsto in Finanziaria per i comuni capoluogo di Città metropolitana in gravi condizioni finanziarie.ha riferito di essere stato l’altro giorno, con l’assessore al Bilancio Baretta, al Mef dal ministro Franco ”con il quale abbiamo avuto un lunghissimo incontro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.