Rotterdam: Musetti-Lehecka vale un posto in “semi” (alle 13 in tv) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - in diretta su SuperTennis - il 19enne di Carrara si gioca un posto tra i migliori quattro con il 20enne ceco, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, campione in carica, sono le prime due teste di serie Leggi su federtennis (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - in diretta su SuperTennis - il 19enne di Carrara si gioca untra i migliori quattro con il 20enne ceco, proveniente dqualificazioni e rivelazione del torneo. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, campione in carica, sono le prime due teste di serie

Advertising

WeAreTennisITA : IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di… - FiorinoLuca : Lorenzo #Musetti vola ai quarti di Rotterdam superando Hubert Hurkacz! È la settima vittoria in carriera contro to… - SuperTennisTv : ???? A Rotterdam #Musetti sconfigge Hurkacz e guadagna i quarti di finale! Supera il polacco 6-3 5-7 6-3 e sfiderà i… - NazarBET : #WTA | #StPetersburg ???? ?? Martincova @ 2,20 | 1% #ATP | #Rotterdam ???? ?? Musetti @ 1,78 | 2% #TeamParieur - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) -