Recovery plan al Sud, concorsi in ritardo e i Comuni restano senza personale (Di sabato 12 febbraio 2022) In qualità di soggetti attuatori del Pnrr hanno tra le mani un tesoro che oscilla tra i 66 e i 71 miliardi di euro, circa il 36% di tutte le risorse assegnate all?Italia. E possono... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) In qualità di soggetti attuatori del Pnrr hanno tra le mani un tesoro che oscilla tra i 66 e i 71 miliardi di euro, circa il 36% di tutte le risorse assegnate all?Italia. E possono...

Advertising

petergomezblog : Recovery plan, l’Ufficio di bilancio boccia il bando da 2,4 miliardi per gli asili nido: “Criteri senza fondamento”… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - rep_milano : Fondi del Recovery Plan, la Lombardia alza la voce: 'Non penalizzate il Nord' - lalitapetila : RT @erretti42: Recovery, per l'Anci 'con queste procedure è certo che non riusciremo a spendere tutto'. E le Regioni: 'Preoccupati, noi mai… - air_mov : RT @erretti42: Recovery, per l'Anci 'con queste procedure è certo che non riusciremo a spendere tutto'. E le Regioni: 'Preoccupati, noi mai… -