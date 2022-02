Pechino 2022, delusione Fontana: cade in finale 1000 metri short track (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – delusione Arianna Fontana. La campionessa azzurra è caduta nel penultimo giro della finale dei 1000 metri femminili di short track a Pechino 2022. Niente undicesima medaglia olimpica per l’azzurra. Fontana è stata toccata da dietro dalla britannica Kristes Santos, ma alla fine i giudici hanno comunque penalizzato l’azzurra. L’oro è andato all’olandese Suzanne Schulting, l’argento alla cinese Choi Min-jeong e il bronzo alla belga Hanne Desmet. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track, conquistando così la sua 10a medaglia olimpica ed eguagliando il bottino di Stefania Belmondo. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –Arianna. La campionessa azzurra è caduta nel penultimo giro delladeifemminili di. Niente undicesima medaglia olimpica per l’azzurra.è stata toccata da dietro dalla britannica Kristes Santos, ma alla fine i giudici hanno comunque penalizzato l’azzurra. L’oro è andato all’olandese Suzanne Schulting, l’argento alla cinese Choi Min-jeong e il bronzo alla belga Hanne Desmet. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nei 500donne dello, conquistando così la sua 10a medaglia olimpica ed eguagliando il bottino di Stefania Belmondo. L'articolo proviene da Sbircia la ...

