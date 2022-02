Olimpiadi, Michela Moioli cerca il riscatto nella prova a squadre di snowboard cross (Di venerdì 11 febbraio 2022) La delusione per il podio mancato è ancora forte, tuttavia Michela Moioli è pronta per un nuovo assalto alle Olimpiadi Invernali. La 26enne di Alzano Lombardo vuol infatti riscattare la debacle a cinque cerchi puntando direttamente sulla prova a squadre di snowboard cross in programma stanotte, alle 3 di sabato 12 febbraio. Apparsa in ottime condizioni fisiche già nella gara individuale, Moioli è fra le principali favorite del format al debutto nel programma olimpico e che l’ha già vista salire per due volte sul podio mondiale. Nonostante l’errore commesso in semifinale e la botta rimediata nella small final, la fuoriclasse seriana ha dimostrato di adattarsi al meglio ai punti più tecnici della pista di Secret Garden ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) La delusione per il podio mancato è ancora forte, tuttaviaè pronta per un nuovo assalto alleInvernali. La 26enne di Alzano Lombardo vuol infatti riscattare la debacle a cinque cerchi puntando direttamente sulladiin programma stanotte, alle 3 di sabato 12 febbraio. Apparsa in ottime condizioni fisiche giàgara individuale,è fra le principali favorite del format al debutto nel programma olimpico e che l’ha già vista salire per due volte sul podio mondiale. Nonostante l’errore commesso in semifinale e la botta rimediatasmall final, la fuoriclasse seriana ha dimostrato di adattarsi al meglio ai punti più tecnici della pista di Secret Garden ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Lo spettacolo della cerimonia, l’#ItaliaTeam con Michela Moioli portabandiera, le Olimpiadi sono ufficialmente iniz… - RaiDue : ???? ECCOLI ???? Guidato dalla nostra portabandiera Michela Moioli, il Team Azzurro sfila a #Beijing2022 ?? ?? Segui… - chris71lugano : Olimpiadi di Pechino #Beijing2022WinterOlympics Grande trionfo e medaglia d'oro per Lara Gut-Behrami @teamgut_ Tant… - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi invernali Cerimonia di apertura Il CMS Michela Moioli, atleta dell’#Esercito, è Portabandiera per l’#Italia a #B… - KlarMicol : RT @SM_Difesa: #Olimpiadi invernali Cerimonia di apertura Il CMS Michela Moioli, atleta dell’#Esercito, è Portabandiera per l’#Italia a #B… -