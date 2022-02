MotoGP | test Mandalika | Honda va in Pol

(Di venerdì 11 febbraio 2022) IlCircuit inaugura oggi la sua era della, con la prima di tre giornate dipreviste. Ed è un vero inferno per i piloti della classe regina, alle prese con un tracciato reso impraticabile dalle piogge torrenziali della notte. Alla fine, la sessione si conclude regolarmente, pur tra ritardi ed interruzioni. In cima alla classifica c’è Pol Espargaro, ma in realtà regna l’equilibrio: tutte le sei case sono nelle prime sei posizioni!Sepang: un record bestiale: come va il primo giorno? “Polyccio” termina il day 1 ina alla classifica, con 1’32?466. Il crono rappresenta il nuovo record del tracciato, più veloce di 4 decimi rispetto al riferimento della Superbike, ...

E' Pol Espargarò il più veloce di tutti al termine del primo giorno dilungo il circuito "Pertamina Mandalika International", in Indonesia. Per i piloti dellagiornata complicata con la pista bagnata e, quindi, l'asfalto sporco: per questo la sessione di ...L'ex pilota, oggi componente della Direzione Gara, commenta il primo giorno di lavoro dellain Indonesia condizionato da pioggia e sabbia: 'Tutte le piste nuove hanno problemi al debutto, è stato difficile anche in Finlandia o in Argentina. A Mandalika stanno ancora facendo lavori, in ...E' Pol Espargarò il più veloce di tutti al termine del primo giorno di test lungo il circuito "Pertamina Mandalika International", in Indonesia. Per i piloti della MotoGP giornata complicata con la ...Nel corso del primo giorno di test a Mandalika, diversi piloti hanno avuto problemi a causa dell’asfalto molto sporco. Tra questi c’è Fabio Di Giannantonio, caduto alla curva 10. Dopo mezz ...