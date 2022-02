Love is in the air, trama 11 febbraio: una cena movimentata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Aydan Bolat, nel tentativo di avvicinare Serkan e Kemal, finirà col peggiorare le cose e rischierà di far davvero arrabbiare suo figlio. La trama di Love is in the air di oggi, venerdì 11 febbraio, infatti, rivela che la donna farà sì che la signora Denise accetti di far entrare anche Kemal come investitore nel progetto di un porto di cui si occuperà Serkan. Aydan spererà che così facendo i due possano imparare a conoscersi ed ad accettarsi. Nel frattempo, alla Art Life, Kerem annuncerà di voler abbandonare il suo incarico, ma Serkan capirà che il giovane giardiniere ha preso quella decisione solo per i suoi problemi sentimentali e, alla fine, riuscirà a convincerlo a rimanere allo studio di architettura. A quel punto, Serkan pretenderà un bacio da Eda e tra i due scatterà l'ennesima schermaglia amorosa dal momento che la Yildiz gli ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Aydan Bolat, nel tentativo di avvicinare Serkan e Kemal, finirà col peggiorare le cose e rischierà di far davvero arrabbiare suo figlio. Ladiis in the air di oggi, venerdì 11, infatti, rivela che la donna farà sì che la signora Denise accetti di far entrare anche Kemal come investitore nel progetto di un porto di cui si occuperà Serkan. Aydan spererà che così facendo i due possano imparare a conoscersi ed ad accettarsi. Nel frattempo, alla Art Life, Kerem annuncerà di voler abbandonare il suo incarico, ma Serkan capirà che il giovane giardiniere ha preso quella decisione solo per i suoi problemi sentimentali e, alla fine, riuscirà a convincerlo a rimanere allo studio di architettura. A quel punto, Serkan pretenderà un bacio da Eda e tra i due scatterà l'ennesima schermaglia amorosa dal momento che la Yildiz gli ...

