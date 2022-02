LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 50 km, Ganna e Battistella al comando nel gruppo (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.40 50 km al traguardo, ci siamo: è l’ultimo terzo della gara. 14.37 Gara molto equilibrata; tra i vari, nel primo dei due gruppi, davanti ci sono Ganna, Battistella, Alaphilippe e LaTour. 14.34 I corridori sono nel circuito finale da 24 km; verrà ripetuto due volte e mezza, poi ci sarà il traguardo. 14.31 Difatti, mancano quasi 55 km al traguardo finale. Del gruppo di testa nessuno ha ancora iniziato a spingere per allungare. 14.28 Sinora sono stati percorsi 93 km, ci avviciniamo all’ultimo terzo di gara. 14.25 1’20” adesso il distacco tra le due parti del gruppo. 14.22 Una seconda parte del gruppone è invece in ritardo di un minuto. 14.19 70 km al traguardo, in testa ci sono Ganna, Battistella e ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 50 km al traguardo, ci siamo: è l’ultimo terzo della gara. 14.37 Gara molto equilibrata; tra i vari, nel primo dei due gruppi, davanti ci sono, Alaphilippe e La. 14.34 I corridori sono nel circuito finale da 24 km; verrà ripetuto due volte e mezza, poi ci sarà il traguardo. 14.31 Difatti, mancano quasi 55 km al traguardo finale. Deldi testa nessuno ha ancora iniziato a spingere per allungare. 14.28 Sinora sono stati percorsi 93 km, ci avviciniamo all’ultimo terzo di gara. 14.25 1’20” adesso il distacco tra le due parti del. 14.22 Una seconda parte delne è invece in ritardo di un minuto. 14.19 70 km al traguardo, in testa ci sonoe ...

