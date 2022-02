LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Oliveira davanti a tutti, che lotta con Marquez e Zarco (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.33 Sale in sesta piazza Raul Fernandez. 6.32 E’ tornato a girare anche Fabio Quartararo, ancora ritmi non troppo elevati. 6.31 Altro tempo record per la KTM di OLIVEira, 1:38.188. 6.30 Cresce anche Fabio Di Giannantonio, ora decimo. 6.29 Marquez è fermo ai box, non OLIVEira che si migliora ancora in 1:38.653. 6.27 In pista anche Pol Espargaro che continua a migliorarsi giro dopo giro, ricoprendo ora la nona piazza. 6.25 Zarco stava viaggiando a ritmi da primo posto, ma proprio nel quarto settore è stato beffato, rimanendo terzo a 125 millesimi da OLIVEira. 6.22 OLIVEIRA! Super crono delpilota della KTM che in 1:38.696 fa registrare il miglior crono. 6.20 Zaeco supera Bagnaia, ora ai box. 6.17 Altro giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.33 Sale in sesta piazza Raul Fernandez. 6.32 E’ tornato a girare anche Fabio Quartararo, ancora ritmi non troppo elevati. 6.31 Altro tempo record per la KTM di Oira, 1:38.188. 6.30 Cresce anche Fabio Di Giannantonio, ora decimo. 6.29è fermo ai box, non Oira che si migliora ancora in 1:38.653. 6.27 In pista anche Pol Espargaro che continua a migliorarsi giro dopo giro, ricoprendo ora la nona piazza. 6.25stava viaggiando a ritmi da primo posto, ma proprio nel quarto settore è stato beffato, rimanendo terzo a 125 millesimi da Oira. 6.22 OIRA! Super crono delpilota della KTM che in 1:38.696 fa registrare il miglior crono. 6.20 Zaeco supera Bagnaia, ora ai box. 6.17 Altro giro ...

