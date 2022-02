“Leatherface” | le origini della follia questa sera su Italia 2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Texas, anni 50. Dopo il ripetersi di episodi raccapriccianti intorno alla tenuta dei Sawyer, lo sceriffo locale Hal Hartman, personalmente coinvolto in una delle tragedie, decide di darci un taglio.Toglie quindi alla custodiamatriarca Verna la custodia del giovane Jed, che viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Dieci anni più tardi, alla prima occasione utile Jed riesce a evadere da quel luogo di tortura insieme ai compagni di sventure Bud, Ike e Clarice prendendo in ostaggio la giovane infermiera Lizzy. In fuga direzione Messico, quel gruppo di folli e sventurati lascerà una lunghissima scia di sangue dietro di se. E pianterà inconsapevole i semi per la nascita di, uno dei boogeyam più brutalistoria del cinema. “”: chi non muore si rivede C’è stato un momento, ...