I giovani hanno cominciato a trovare lavoro, non accadeva da 20 anni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi 20-25 anni essere giovani non è mai stato un vantaggio in Italia. Ogni statistica, ogni graduatoria in campo economico ha sempre visto chi ha meno di 30 o 40 anni agli ultimi posti. È per questo che quando vi sono timidi segnali di cambiamento è giusto sottolinearlo. La ripresa che l'anno scorso ha interessato anche il mondo del lavoro ha beneficiato tutti, e per la prima volta da molto tempo più coloro che hanno iniziato una carriera da poco. Ce lo rivela il tasso di occupazione, che nel dicembre del 2021 è arrivato per i 25-34enni al 64,8%, non solo recuperando il crollo che questa fascia di età aveva subito nel 2020, ma superando anche il livello del 2019. In sostanza è dai tempi della crisi del debito che non vi è una quota di giovani al lavoro così ...

