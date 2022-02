HIV Variante molto virulenta nei Paesi Bassi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un team di ricercatori ha individuato unaaltamentedell’HIV-1 che ha circolato neinegli ultimi decenni. In base al nuovo studio, un gruppo di più di 100 individui infettati da questo sottotipo ha mostrato carichi virali eccezionalmente alti; inoltre, un rapido declino delle cellule T CD4 e una maggiore infettività. I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Trattamento efficace per l’allergia arachidi Candida Auris: il fungo resistente La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica L’ansia dei bimbi per le punture, arriva la realtà virtuale Fine della vita e testamento biologico: le D.A.T.

Un team di ricercatori ha individuato una variante altamente virulenta dell'HIV-1 che ha circolato nei Paesi Bassi negli ultimi decenni. In base al nuovo studio, un gruppo di più di 100 individui ...