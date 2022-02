Highlights e gol Psg-Rennes 1-0 | Ligue 1 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Glidi Psg-1-0, match della ventiquattresima giornata di. Al 65? Mbappè illude i parigini con una rete poi annullata per fuorigioco. Ma al 93? è tutto buono e la firma è sempre dell’ex Monaco. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pochettino che allunga in vetta e consolida ulteriormente il primato.SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Lipsia-Colonia: video, gol e highlights: Preziosa vittoria per il Lipsia di Domenico Tedesco nella ventiduesima gio… - sportli26181512 : Heracles Almelo-Utrecht: video, gol e highlights: Una rete di Sierhuis, segnata su assist di Basacikoglu fa felice… - MarcoVar_gol : RT @juventusfc: Dai, ma che giocata ha fatto #DV7? ?? Gli highlights completi di #JuveSassuolo ?? - UnoJuventinoaNa : La vittoria in #CoppaItalia contro #Sassuolo #UJAN #JuveSassuolo #Dybala #Vlahovic #Juventus #unojuventinoanapoli - Djfreezylee01 : RT @SkySport: ? L'ARSENAL HA ROTTO L'ASTINENZA ? Gol dopo 40 giorni: Gabriel la spinge dentro ?? La gara ? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

A segnare ildella vittoria giallorossa fu Stephan El Shaarawy al minuto 91. Ecco glidi quella partita:Vittoria all'ultimo respiro per i viola a Bergamo: rimasti in 10 nel finale per l'espulsione di Martinez Quarta, la risolve il serbo a segno dopo la doppietta di Piatek e idi Zappacosta e Boga. E in semifinale potrebbe esserci l'incrocio con l'ex ...Il Psg di Messi, nella 24^ giornata del campionato francese 2021/2022, riceve il Rennes al Parco dei Principi di Parigi. Il Paris Saint-Germain capolista spera di allungare sulle inseguitrici, mentre ...Il gol di Kaj Sierhuis ha permesso all'Heracles di portare a casa un' importante vittoria contro l'Utrecht nell'ultimo quarto di gara (per la precisione al 82'). Gara che lungo i 90 minuti ha ...