Da Brozovic a Lobotka | la sfida dei registi made in Spalletti

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà un po' come guardarsi allo specchio per Lucianonellascudetto di sabato sera fra Napoli - Inter. Già, perché con tutto il rispetto per Simone Inzaghi e la sua capacità di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brozovic Lobotka

Tale. Poi l'esplosione nel ruolo di. E lo slovacco che resta ancora un anno in Spagna prima di passare al Napoli. Dove nell'estate scorsa ha chiuso il cerchio ritrovando Spalletti. ...... Mario Rui;, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti. INTER (3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella,, ...Il difensore tocca lo stesso numero di palloni di Brozovic ed effettua tanti passaggi per Perisic ... è più utile in questo momento. Anguissa o Lobotka per il Napoli? Io schiererei il primo, ha più ...In difesa come si fa a rinunciare a Koulibaly. Non dimentichiamo che a centrocampo ci sono Brozovic, Barella, quindi servono avversari di caratura elevata. Io vedrei bene un centrocampo con Lobotka e ...