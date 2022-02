Covid:Veneto,continua calo contagi, 6.223 positivi in 24 ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuova flessione della curva dei contagi Covid in Veneto, sono 6.223 i nuovi positivi in 24 ore. Le vittime sono 26, una in meno di ieri, per un totale di 13.506 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuova flessione della curva deiin, sono 6.223 i nuoviin 24 ore. Le vittime sono 26, una in meno di ieri, per un totale di 13.506 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale ...

Advertising

infoitinterno : Covid, in Veneto la prima settimana di febbraio crollo del 30 per cento dei nuovi casi - Antipeppe : @539th non capisco perchè mi si è cancellato il twitt del Veneto! si vola! 6.223 vs 10.484 -429 sull'atteso ?? -174… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Covid #Veneto: i dati di venerdì #11febbraio 2022. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr https://… - TgrRaiVeneto : #Covid #Veneto: i dati di venerdì #11febbraio 2022. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr - MOTORESANITA : Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto #WinterSchool #sanità #salute #PNRR… -