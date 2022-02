Biden agli americani: «Lasciate l’Ucraina ora». Macron ha rifiutato test Covid russo per non svelare il suo Dna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per il presidente degli Stati Uniti “è una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi” Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per il presidente degli Stati Uniti “è una guerra mondiale quandoe russi cominciano a spararsi”

Advertising

sole24ore : ?? #Biden agli americani: «Lasciate l’#Ucraina ora». Per il presidente degli #StatiUniti «è una guerra mondiale quan… - fanpage : Crisi #RussiaUcraina, il presidente Joe #Biden invita i cittadini americani a lasciare l'Ucraina - _Giag_ : Putin dice che una guerra sarebbe disastrosa, che non converrebbe a nessuno e che lui vuole la soluzione diplomatic… - greenpassnews : Biden dice agli americani di lasciare l'Ucraina, abbatte i rapporti di evacuazione - - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Kuleba: l' appello di Biden agli americani perchè lascino immediatamente l' Ucraina non implica un cambiamento radicale… -