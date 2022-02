Al Teatro Augusteo la compagnia Sonics in “Duum. Il salto verso la bellezza” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022, la compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo “Duum. Il salto verso la bellezza”, creato e diretto da Alessandro Pietrolini, con i costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle. “Duum”, il successo europeo dei Sonics, dopo aver preso parte all’Edinburgh Fringe Festival, il più importante festival europeo di arti performative, torna nei teatri italiani completamente rinnovato e in una veste multidisciplinare con nuovi effetti speciali, macchine sceniche, musiche e le performance acrobatiche, marchio di fabbrica della compagnia. “Duum” omaggia la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aldi Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022, lasarà in scena con lo spettacolo “. Illa”, creato e diretto da Alessandro Pietrolini, con i costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle. “”, il successo europeo dei, dopo aver preso parte all’Edinburgh Fringe Festival, il più importante festival europeo di arti performative, torna nei teatri italiani completamente rinnovato e in una veste multidisciplinare con nuovi effetti speciali, macchine sceniche, musiche e le performance acrobatiche, marchio di fabbrica della. “” omaggia la ...

Advertising

anteprima24 : ** Al Teatro Augusteo la compagnia Sonics in '#Duum. Il salto verso la bellezza' ** - Il_Mezzogiorno : TEATRO AUGUSTEO | SONICS in “Duum. Il salto verso la bellezza” - CulturaSpettac3 : 'Duum. Il salto verso la bellezza', creato e diretto da Alessandro Pietrolini, dal 18 al 27 febbraio 2022 al Teatro… - Napolitanteam : Dal 18 al 27 febbraio, al Teatro Augusteo, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo 'Duum. Il salto vers… - TeatroAugusteo : Al Teatro Augusteo, Mery Esposito ci parla di “EHI... PROF! POSSO VENIRE LA PROSSIMA VOLTA?” di Paolo Caiazzo Fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Augusteo Giovanni Allevi celebra San Valentino col brano I need your love ...//bit.ly/3rP81Lb ) 26 apr 2022 - TREVISO Teatro Comunale Mario del Monaco ( https://bit.ly/3tY6ipp ) 04 mag 2022 - NAPOLI Teatro Augusteo 08 mag 2022 - LOCARNO Teatro Kursaal ( https://bit.ly/...

Eventi a Napoli 12 - 13 febbraio: Enzo Gragnaniello al Trianon Viviani Teatro Augusteo: Paolo Caiazzo in 'Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?' Fino a domenica 13 febbraio, Paolo Caiazzo sarà protagonista di 'Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?...

Napoli, al teatro Augusteo arriva la compagnia Sonics Il Mattino Al teatro Augusteo Al Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 18 a domeni­ca 27 febbraio 2022, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo “Duum. Il salto verso la be­llezza”, creato e di­retto da Alessandro ...

Al teatro Augusteo in “Duum. Il salto verso la bellezza” Al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D'Aosta 263, da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo “Duum. Il salto verso la bellezza”, creato e ...

...//bit.ly/3rP81Lb ) 26 apr 2022 - TREVISOComunale Mario del Monaco ( https://bit.ly/3tY6ipp ) 04 mag 2022 - NAPOLI08 mag 2022 - LOCARNOKursaal ( https://bit.ly/...: Paolo Caiazzo in 'Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?' Fino a domenica 13 febbraio, Paolo Caiazzo sarà protagonista di 'Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?...Al Teatro Augusteo di Napoli da venerdì 18 a domeni­ca 27 febbraio 2022, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo “Duum. Il salto verso la be­llezza”, creato e di­retto da Alessandro ...Al Teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D'Aosta 263, da venerdì 18 a domenica 27 febbraio 2022, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo “Duum. Il salto verso la bellezza”, creato e ...